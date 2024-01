Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Ardından, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu ve Settar Tanrıöğen'in hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah karakterini canlandıran başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu gündemden düşmüyor. Peki, Settar Tanrıöğen 2. kez ameliyat oldu! Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

SETTAR TANRIÖĞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncu, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yatarak 1,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Beynindeki sıvı alınan oyuncu, tedavisinin devam ettirilmesi için yoğun bakıma alındı. Tanrıöğen'in kızı, zor günler geçiren babasını bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor.

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film de oyuncularının bu sürecini de yakından takip ediyor. Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki sahneleri daha önceden çekildiği için bu hafta izleyiciyle buluşacak. Oyuncunun ne zaman taburcu edileceği ve sete ne zaman döneceği henüz bilinmezken dizinin oyuncuları da çekimlerden arta kalan süreyi Tanrıöğen'in yanında geçiriyor.