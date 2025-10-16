Servet Çetin kimdir? SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörü Servet Çetin kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Futbol, Türkiye'de sadece bir spor değil; tutku, emek ve tarihin birleştiği bir kültürdür. Bu kültürün önemli parçalarından biri de, sahada ve saha dışında iz bırakan isimlerdir. İşte bu isimlerden biri olan Servet Çetin, yıllarca süren başarılı futbol kariyerinin ardından teknik direktörlükte yeni bir sayfa açtı. Peki, Servet Çetin kimdir? SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörü Servet Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? Servet Çetin hangi takımlarda oynadı, Fenerbahçe'de oynadı mı? Servet Çetin'in özel hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

SMS GRUP SARIYER'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ SERVET ÇETİN KİMDİR?

Türkiye futbolunun önemli figürlerinden biri olan Servet Çetin, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da adından söz ettirmeye başladı. Özellikle savunmadaki kararlı duruşu ve saha içindeki liderliğiyle tanınan Çetin, futbolculuk dönemi boyunca gösterdiği performansla Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden biri olmuştu. Kariyerinin son döneminde teknik direktörlük tecrübesiyle SMS Grup Sarıyer'de takımın başında yer almaktadır.

SERVET ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Servet Çetin, 2025 itibarıyla 46 yaşındadır. Uzun futbol kariyerinden sonra teknik direktörlükte kendini geliştiren ve deneyimlerini sahaya yansıtan bir isimdir.

SERVET ÇETİN NERELİ?

Iğdır doğumlu olan Servet Çetin, memleketinin plaka numarası olan 76'yı futbol kariyerinde sırtında taşıdığı forma numarası olarak benimsemiştir. Bu detay, hem köklerine olan bağlılığını hem de futbol hayatındaki kimliğini simgelemektedir.

SERVET ÇETİN EŞİ KİM?

Servet Çetin'in özel hayatında da merak edilen detaylardan biri eşidir. Uzun yıllardır hayatını Melike Çetin ile paylaşan Servet Çetin, ailesine verdiği önemle de bilinmektedir. Medyada zaman zaman eşine olan bağlılığı ve ailesine verdiği değerle öne çıkmıştır.

SERVET ÇETİN FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Evet, Servet Çetin 2003-2004 sezonunun başında 1 Eylül 2003 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Burada geçirdiği süre içinde iki kez Süper Lig şampiyonluğu kazanarak kariyerinin en önemli başarılarına imza atmıştır. Fenerbahçe forması altında kısa zamanda ilk 11'e girip takımın vazgeçilmezlerinden biri olmuş, ancak sonraki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar ve takımın savunma yapılanmasındaki değişiklikler nedeniyle formayı daha az giymiştir.

SERVET ÇETİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine 1999 yılında Kartalspor'da başlayan Servet Çetin, Türkiye'nin köklü kulüplerinde uzun yıllar forma giymiştir. İşte oynadığı takımlar:

Kartalspor (1999–2002)

Göztepe (2001–2003)

Denizlispor (2002–2005)

Fenerbahçe (2003–2006)

Sivasspor (2006–2007)

Galatasaray (2007–2012)

Eskişehirspor (2012–2014)

Mersin İdman Yurdu (2014–2015)

Bu takımlarda gösterdiği performansla hem ligde hem de Avrupa kupalarında dikkat çekmiş, özellikle stoper pozisyonunda güvenilir bir isim olmuştur.

SERVET ÇETİN HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yoluna giren Servet Çetin, 2023 yılında SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda geçmişte Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapmış, deneyim kazanarak baş antrenörlük koltuğuna oturmuştur.