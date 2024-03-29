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Serik Belediyesi hangi parti? Serik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Serik yerel seçim sonuçları!

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Serik Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Serik Belediyesi hangi parti? Serik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Serik yerel seçim sonuçları!

SERİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Serik İlçesi'nde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde, AK Parti adayı Enver Aputkan 28,759 oy alarak %37,46'lık bir oranla birinci oldu. DSP adayı Mehmet Habalı ise %32,28 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Yusuf Mecek ise %27,73 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DP adayı Halit Özel %1,47 oy oranıyla dördüncü sırayı alırken, Saadet Partisi adayı Adem Demirel %0,67 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Serik İlçesi'nde yapılan seçimde AK Parti'nin kazandığını ve Enver Aputkan'ın belediye başkanı seçildiğini göstermektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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