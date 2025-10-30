Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sergen Yalçın, Türk futbolunun uzun yıllar boyunca farklı kulüplerinde görev almış bir spor adamıdır. Futbolculuk kariyerinde çeşitli takımlarda forma giymiş, milli takımda yer almış ve birçok turnuvada mücadele etmiştir. Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük ve futbol yorumculuğu alanlarında çalışmalarını sürdürmüş, saha içi ve saha dışı deneyimleriyle spor dünyasında tanınan bir isim olmuştur. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle tanınıyor. 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğan Yalçın, futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve kısa sürede yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti.

Genç yaşta Türkiye Genç Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanan kadroda yer aldıktan sonra, Beşiktaş A Takımı'na yükseldi ve kariyerine profesyonel olarak devam etti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor, Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giydi. Orta saha oyuncusu olarak gösterdiği performansla takımlarının lig şampiyonluğu ve kupa zaferlerinde kilit rol oynadı.

Milli takım kariyerinde de Türkiye'yi birçok uluslararası turnuvada temsil eden Sergen Yalçın, Euro 1996, Euro 2000 ve Dünya Kupası elemelerinde görev aldı. 60 kez milli takımlara çağrılan Yalçın, genç yaşta sergilediği oyun zekası ve teknik yetenekleri ile Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanına geçen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın altyapı takımlarında görev aldıktan sonra çeşitli kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Ayrıca futbol yorumculuğu ve televizyon programları ile spor dünyasında geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

SERGEN YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

SERGEN YALÇIN NERELİ?

Sergen Yalçın, Türkiye'nin İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir ve futbol kariyerinin ilk adımlarını burada atmıştır.

SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta başlayarak kısa sürede dikkatleri çeken Sergen Yalçın, İstanbulspor'a transfer olmuş ve ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerde forma giymiştir. Orta saha oyuncusu olarak yeteneği ve oyun zekası ile tanınmış, birçok lig ve kupa zaferine imza atmıştır.

Milli takımda 60 kez görev almış, Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi temsil etmiştir. Futbolculuk sonrası teknik direktörlük kariyerine yönelen Yalçın, Beşiktaş başta olmak üzere farklı kulüplerde takım çalıştırmış ve futbol yorumculuğu yapmıştır. Aynı zamanda televizyon programlarında yer alarak spor dünyasında etkisini sürdürmüştür.