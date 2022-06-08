Sena Alkan Aktürk kimdir? Sena Alkan Aktürk kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Sena Alkan Aktürk Instagram hesabı! - Haberler

Sena Alkan Aktürk kaç yaşında ve mesleği nedir insanlar tarafından merak ediliyor. Ünlü sunucu Sena Alkan Aktürk2013 yılında Daily Sabah gazetesinde meslek hayatına başlamıştır. Sena Alkan Aktürk kimdir? Sena Alkan Aktürk kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Sena Alkan Aktürk Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

SENA ALKAN AKTÜRK KİMDİR?

Sena Alkan Aktürk 5 Ekim 1990 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sena Alkan Aktürk Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünde eğitim aldı. Daha sonra eğitimini İngiltere'de devam ettirdi. Sena Alkan Aktürk İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Sena Alkan Aktürk son olarak CNN Türk ekranlarına transfer olarak görev almaya başladı. Sena Alkan Aktürk eşi Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk'tür.

SENA ALKAN AKTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Sena Alkan Aktürk 5 Ekim 1990 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sena Alkan Aktürk 32 yaşındadır.

SENA ALKAN AKTÜRK INSTAGRAM HESABI

Sena Alkan Aktürk Instagram hesabı "alkansena" 13 bin takipçisi bulunuyor.

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