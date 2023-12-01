Selpak hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Selpak hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Selpak markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Selpak hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

SELPAK HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Selpak, Eczacıbaşı Holding'in bir parçası olarak, İpek Kağıt tarafından 1970 yılında kurulmuştur. Selpak, Ağustos 1970'te Karamürsel, Yalova'da Türkiye'nin ilk markalı temizlik kağıdını üretmeye başlamıştır. Kişisel hijyen alanında Türkiye'nin öncü markalarından biridir.

İpek Kağıt fabrikasının çalışanlarının kararı ile kağıdın temel hammaddesi selülozun "sel" hecesi ve temizlik anlamındaki "pak" kelimesinin birleşimi ile marka, Mayıs 1971'de "Selpak" adını almıştır.

Selpak, Temmuz 1971'de Türkiye'de ilk tuvalet kağıdını üretmiş ve "Kağıdın ipeği, temizliğin gereği" sloganı ile tanıtım kampanyaları yapmaya başlamıştır. Artık bir marka olarak iyice bilinen Selpak; havlu, peçete, mendil, kutu mendil ve tuvalet kağıdı olarak, değişik ürünlerini tanıtmak amacıyla ilk reklam filmini 1979 yılında yayınlamıştır.