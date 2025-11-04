Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de lider Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'GALATASARAY'I YENMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kazanabilecek pozisyonlar buldukları ancak neticelendiremedikleri Başakşehir maçını geride bıraktıklarını belirten İnan, "Kötü bir kararla kaybetmekten dolayı üzgünüz. Fakat yeni bir gün, yeni bir maç. Galatasaray maçı hazırlıklarına dün itibarıyla başladık. Çok önemli oyunculara sahip, Türkiye'nin en önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Ancak pazar günü saat 17.00'de belki de bu senenin rekorunu kıracağız; 40 bine yakın taraftarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Son dönemlerde performans olarak formda diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da maçı kazanmak için ne gerekiyorsa taraftarlarımızla ve şehrimizle beraber mücadele edeceğiz. Ama bir gerçek var ki bu maçı kazanabilmek için bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında. Bütün çalışmalarımız da hafta boyunca bu şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ YOK'

Takımdaki eksik futbolcularla ilgili bilgi veren ve ülkesine dönen takımın golcü oyuncu Petkovic'e ayrı parantez açan Selçuk İnan, "Bruno Petkovic kendi ülkesinde tedavi olmak istedi. Oradaki doktorunun sakatlığına daha hakim olduğunu, sakatlığını daha iyi bildiğini söylemiş ve bizden izin istemişti. Biz de yöneticilerimizle görüşüp izin verdik. Dün döndü ama iyileşme istedikleri gibi olmamış. Raporları bizim doktorlarımıza geldi. Bu halde de Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olmadığını söylediler. Tekrardan tedavisinin devam edilmesine karar verildi. Tedavi orada başlandığı için orada bitsin dediler. O da 'Tekrar gitsem daha iyi olur' dedi. Biz de sağlık ekibiyle konuştuk ve bunun daha doğru olduğunu söylediler. Tekrar ülkesine döndü. Bir haftalık daha tedavi süreci olacak. Ondan sonra inşallah bizimle olacak. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Ben bu maça belki yetişir diye ummuştum. Ama dün raporlar kötü gelince açıkçası biraz da üzüldük ama futbolda bunlar var. Haidara bugün itibarıyla artık bizimle antrenmanlara çıkacak. Rivas henüz antrenmanlara çıkamıyor. Serdar'ın durumunu biliyorsunuz. Antrenmana çıkacak ama enfeksiyon riski ya da başka bir sıkıntısı olabilir. Ona da hafta içinde bakacağız. Darko zaten toparladı" şeklinde konuştu.

'KAZANAN TARAF OLURUZ'

40 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Ajax ile oynayacak olmasının Kocaelispor'a avantaj sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili soruya "Eğer sahada fazlasıyla mücadele ederseniz, en az onlar kadar koşup mücadele ederseniz, fiziksel avantajları sahanın içinde kısmen görebilirsiniz. Onun dışında her maçın ayrı bir anı, ayrı bir hikayesi var. Galatasaray için Ajax maçı bambaşka olacak, bizim maç başka bir maç olacak. Fiziksel olarak oraya gidip oynamaları ve tekrar dönmeleri biraz etkiler mi, kendi dönemimden baktığımda da etkilendiğim zamanlar oluyordu. Bu tür Şampiyonlar Ligi maçı, uzun yolculuk dönüşü biraz fiziksel olarak etkilendiğim oluyordu. En nihayetinde Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. Biz Ajax maçıyla bir bağlantı kurmaya çalışmıyoruz. Kendi maçımızla ilgili Galatasaray'a karşı doğru bir oyunla, doğru bir stratejiyle ve rakipten daha çok mücadele ederek oynamaya çalışacağız. Bunların hepsini doğru bir şekilde sahaya yansıtırsak taraftarlarımızın da desteğiyle kendi şehrimizde kazanan taraf oluruz' yanıtını verdi.

'RAKİBİN KİM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Taraftarın bir bölümünün dile getirdiği 'Galatasaraylı Selçuk İnan' söylemleriyle alakalı ise başarılı çalıştırıcı, "Hepimiz bir yerlerde futbol oynadık. Geçmişimiz var. Birimiz Galatasaraylı Selçuk, birimiz Fenerbahçeli Ahmet, birimiz Beşiktaşlı Nurettin, Antalyalı Ahmet, Sakaryalı bilmem kim, ne derseniz deyin. Bütün şehirlerde bunu herkes söyler. Benim hayatım, benim bakışım başka. Siz beni çok iyi tanıdınız. Şükürler olsun ki ülkemizde, özellikle de Kocaeli'de bunu fazlasıyla insanlara hissettirdiğimi düşünüyorum. Şu an benim anım. Burası benim alanım, benim hayatım. Oyuncularım da orada. Onların kazanması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Karşımdaki rakibin kim olduğunu çok düşünmüyorum. Ama geçmişimde çok önemli başarılar yakaladım, kaptanlığını yaptım, antrenörlüğünü yaptım. Bunu gizleyemem. O yüzden de onları ayırmak artık bizim için çok profesyonel, çok basit bir şey" dedi.

'ÖNEMLİ İŞ YAPMIŞ OLURUZ'

Oyun formasyonu ve rakibin oyununa karşı alınacak önleme dair bilgi paylaşmak istemeyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyun formasyonuyla ilgili şu an burada açıklama yapmak istemiyorum çünkü hafta boyunca ona çalışacağız. Formasyonda bir değişiklik olur mu, onu da maçta görürsünüz. Şu anda söylemenin bir anlamı yok. En iyi şekilde Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz. 16 yıl aradan sonra ilk defa derbi oynanacak. Bence biz bunun tadını çıkaralım, zevkini alalım. Bütün şehirde pazar günü bir bayram havası oluşacak. Mücadelemizi gösterelim. İnşallah sonucunda da kazanan taraf olursak çok önemli bir iş yapmış oluruz" diye konuştu.