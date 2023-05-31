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Selahattin Demirtaş istifa mı etti? Selahattin Demirtaş açıklaması ne?

Selahattin Demirtaş istifa mı etti? Selahattin Demirtaş açıklaması ne?

Gündem Haberleri

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklaması yaptı. Peki, Selahattin Demirtaş istifa mı etti? Selahattin Demirtaş açıklaması ne?

Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorumSelahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş istifa mı etti? Selahattin Demirtaş açıklaması ne?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI NE?

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Selahattin Demirtaş Gündem Haberler

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