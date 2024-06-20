Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., halka arz için bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak. Şirketin halka arz tarihi nedir? Toplam arz büyüklüğü 1.7 milyar TL olarak açıklanan Seğmen Kardeşler Gıda'nın halka arzında kaç lot verileceği ve hangi bankaların sürece dahil olduğu merak ediliyor. SEĞMEN KARDEŞLER GIDA halka arz kaç lot veriyor? Seğmen Gıda halka arz tarihleri! İşte ayrıntılar...

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ NE KADAR?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., hisse başına 30,00 TL fiyatla 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplayacak.

SEĞMEN GIDA KAÇ LOT VERİYOR?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin halka arz süreci kapsamında toplamda 59.000.000 TL nominal değerli hisse arz edilecek. Hisseler şu şekilde dağıtılacak:

Sermaye Artırımı: 35.000.000 Lot

Ortak satışı:

Reyhan Mollaoğlu: 2.000.000 Lot

Yusuf Seğmen: 2.000.000 Lot

Emine Seğmen: 2.000.000 Lot

Oya Yener: 2.000.000 Lot

Meral Yıldırım: 2.000.000 Lot

Neval Elaldırsın: 2.000.000 Lot

Nihal Özcanlı: 2.000.000 Lot

Ömer Seğmen: 2.000.000 Lot

Gülşen Seğmen: 2.000.000 Lot

Birsen Yaka: 2.000.000 Lot

Beyhan Değerli: 2.000.000 Lot

Ayhan Seğmen: 2.000.000 Lot

Halka arz edilecek bu hisse senetleri için talep toplama süreci 26-27-28 Haziran tarihlerinde, hisse başına 30,00 TL fiyatla gerçekleşecek.

Tahmini dağıtılacak pay miktarı:

Katılımcı sayısına göre dağıtılması beklenen tahmini pay miktarları ve bedelleri aşağıdaki gibidir: