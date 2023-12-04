Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi!

Sedat Ergin kimdir ve kaç yaşında olduğu sorgulanıyor. Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar Sedat Ergin oldu. Halk Tv konuğu Sedat Ergin kimdir ve Sedat Ergin kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Sedat Ergin kimdir? Sedat Ergin kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar Sedat Ergin oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Sedat Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Sedat Ergin kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Sedat Ergin kimdir? Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDAT ERGİN KİMDİR?

Sedat Ergin, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci ve yazar. Gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler Servisinde başladı. 1976-78 yılları arasında THA'nın Ankara Bürosunda diplomasi, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği yaptı. 1979-1987 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunda diplomasi muhabiri olarak çalıştı. Sedat Ergin evli ve İngilizce bilmektedir. 1987 yılında Hürriyet'e geçerek, gazetenin Washington muhabirliğini üstlendi. Altı yıla yakın bir süre bu görevi yürüttükten sonra 1 Mart 1993'te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirildi. Bu görevi tam 12 yıl sürdürdü ve Ankara'dan köşesini yazdı, ayrıca düzenli olarak CNN-Türk'te Ankara Kulisi programına katıldı. 17 Mart 2005 tarihinde Milliyet Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Ergin, Milliyet'teki görevinin ardından 2009 Ekim ayında Hürriyet'e köşe yazarı olarak döndü. Yaklaşık beş yıl süreyle köşe yazarlığı yapan Ergin, 25 Ağustos 2014 tarihinde bu gazetenin genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ergin, 1 Mart 2017 tarihinde bu görevinden ayrılarak yeniden aynı gazetede köşe yazarlığına döndü. Refah-Yol hükûmetinin çöküşünü anlatan "Fırtına Dosyası" başlıklı yazı dizisiyle 1997'de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlattığı "Bizden Saklananlar" dizisiyle de 2003 yılında olmak üzere Sedat Simavi basın ödülünü iki kez kazandı. Ayrıca, 1992, 2003 ve 2010 yıllarında olmak üzere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) gazetecilik ödülünü üç kez kazandı.

TGC 1992 haber ödülü dönemin Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Yorgo Vasiliu ile New York'ta yaptığı ve 1 Ağustos 1992 tarihinde yayımlanan mülakatı, 2003 haber ödülü "Süleymaniye Baskını" haberini[1], 2011 araştırma ödülü ise Balyoz iddianamesiyle ilgili yazı dizisini konu alıyordu.

Ayrıca, 2010 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü ödülünü, 2016 yılında da Almanya'nın 30 ayrı dilde yayın yapan kamu yayıncısı Deutsche Welle'nin basın özgürlüğü ödülünü aldı.