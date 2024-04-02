Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim nedeniyle ara verdiği çalışmalarına ne zaman devam edeceği araştırılıyor. TBMM'nin önemli gündem maddeleriyle çalışmalarına başlayacağı açılış tarihi merak ediliyor. Meclis'in yeni dönem açılış tarihi hakkında bilgi almak için beklenti içinde olanlar var. TBMM'nin faaliyetlerine ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir tarih arayışı sürüyor. Seçimden sonra Meclis ne zaman açılacak? 2024 Meclis açılış tarihi nedir? İşte ayrıntılar...

SEÇİMDEN SONRA MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM, 19 Mart'ta seçim çalışmaları nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti. Son birleşmede ise 8. Yargı Paketi kabul edilmişti. Meclisin önemli gündem maddeleri ile çalışmalara başlayacağı bekleniyor. TBMM, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanıyor olacak. Meclis'in gündeminde ise torba yasanın olması bekleniyor.