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SEÇİM YASAKLARI KALKTI MI? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta kalkacak?

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Seçim yasakları kalktı mı? Sorusu, 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte gündeme geliyor ve seçim gününe kısa bir süre kala araştırmalar hız kazanıyor. 2024 Yerel Seçimler kış ayına denk gelmesiyle birlikte, 32 ilde oy verme saati ise değişti. Peki, Seçim yasakları kalktı mı? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta kalkacak?

SEÇİM YASAKLARI KALKTI MI?

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da, diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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