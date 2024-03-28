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Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu!

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin belirlenen tarihte yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır?

SEÇİM ERTELENİRSE NE ZAMAN YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

SADECE OY VERME İŞLEMLERİ TEKRARLANACAK

Yayımlanan karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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