Samsunspor, uzun bir aradan sonra Avrupa kupalarına geri dönüyor. Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa sahnesine çıkmak için gün sayıyor.Peki, Samsunspor Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim?

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLERİNİ BEKLİYOR

Samsunspor, uzun bir aradan sonra Avrupa kupalarına geri dönüyor. Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa sahnesine çıkmak için gün sayıyor. Taraftarlar ve camia büyük bir heyecan içerisinde, zira 27 yıl sonra Avrupa'da boy göstermek kulüp tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

KURA TARİHİ BELLİ OLDU

UEFA'nın takvimine göre Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak. Samsunspor, seri başı olamayacağı için daha üst düzey kulüplerle eşleşme ihtimali yüksek. Kura sonucuna göre rakibi belli olacak Samsunspor, ilk maçını 21 Ağustos'ta, rövanş maçını ise 28 Ağustos'ta oynayacak. İki maç sonunda tur atlayan takım Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıracak.

AVRUPA'DA MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor'un eşleşebileceği bazı muhtemel rakipler şunlar:

• Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

• Braga (Portekiz)

• PAOK (Yunanistan)

• Maccabi Tel Aviv (İsrail)

• Young Boys (İsviçre)

• Dinamo Kiev (Ukrayna)

• Anderlecht (Belçika)

• Legia Varşova (Polonya)

• FCSB (Romanya)

• Midtjylland (Danimarka)

• Lech Poznan (Polonya)

• Ludogorets (Bulgaristan)

Bu takımlar kendi ülkelerinin üst sıralarında yer alan ve Avrupa tecrübesi bulunan ekipler. Samsunspor'un rakibi kim olursa olsun, turu geçmesi için hem iç sahada hem deplasmanda disiplinli bir oyun sergilemesi gerekecek.

TEKNİK HAZIRLIK VE TAKTİK PLANLAMA

Teknik direktör ve ekibi, Avrupa'da başarı için hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir kadro yaratmayı hedefliyor. Samsunspor, oyun yapısını savunma güvenliğini ön planda tutan ama hızlı hücumlarla sonuca gidebilecek şekilde kurguluyor. Rakibin güçlü yönlerini analiz eden teknik ekip, çift maçlı eleme sistemine göre strateji belirleyecek.

TRANSFER VE KADRO DERİNLİĞİ

Avrupa'da mücadele edecek bir takımın rotasyona uygun bir kadroya sahip olması şart. Bu nedenle yönetim transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Hedef; savunma, orta saha ve hücum hattına en az 4-5 kaliteli takviye yapmak. Takımın Avrupa temposuna ayak uydurabilecek fizik gücüne ve deneyime sahip futbolcularla kadro güçlendirilecek.

TARAFTAR DESTEĞİ AVANTAJ SAĞLAYACAK

Samsunspor taraftarları, uzun süredir hasretle bekledikleri Avrupa maçlarında takımlarına tam destek verecek. Özellikle iç sahada oluşturulacak atmosfer, rakip takımlar üzerinde ciddi bir baskı unsuru olabilir. Taraftarın oluşturduğu sinerji, oyunculara moral sağlayacak ve maçın kaderine doğrudan etki edebilecek.

AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI HEDEFİ

Yönetim ve teknik heyetin öncelikli hedefi Play-Off turunu geçerek grup aşamasına kalmak. Bu sadece sportif başarı anlamına gelmiyor; aynı zamanda kulübün marka değerini yükselten, Avrupa vitrininde yer almasını sağlayan çok önemli bir fırsat. Ayrıca grup aşamasına kalan takımlar, ciddi bir ekonomik gelir elde ediyor.

ELENME DURUMUNDA ALTERNATİF: KONFERANS LİGİ

Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off turunu geçememesi durumunda alternatif bir plan da mevcut. Eğer Play-Off'ta elenirse, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek. Bu da yine Avrupa'da mücadele etmek ve tecrübe kazanmak adına önemli bir fırsat olacak.