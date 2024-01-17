Samsung Electronics, Galaxy S24 Serisi ile Mobil Cihazlarda Yapay Zeka Çağını Başlatıyor

Samsung Electronics, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24'ü tanıtarak Galaxy AI ile sunacağı yeni mobil deneyimleri paylaştı. Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcıları destekleme şeklini sonsuza dek değiştiren yeni bir çağa öncülük ediyor. Akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmaktan, Galaxy'nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları kusursuz hale getirerek yaratıcı özgürlüğü en üst düzeye çıkarmaya ve Galaxy kullanıcılarının keşfetme ve araştırma şeklini değiştirecek yeni bir arama standardı belirlemeye kadar, Galaxy S24 serisinin sunduğu neredeyse her deneyim, gücünü yapay zekadan alıyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh şunları söyledi: "Galaxy S24 serisi, dünya ile aramızdaki bağlantıyı dönüştürüyor ve mobil teknolojilerin gelecek on yılını başlatıyor. Galaxy AI, köklü inovasyon geleneğimiz ile insanların akıllı telefonlarını kullanma şekillerine dair derin bilgilerimiz üzerine geliştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza yeni imkanlar sunacak olan Galaxy AI'ın günlük yaşamı nasıl destekleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Yapay zeka teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, sözlerine, 'Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük yaşamı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yaratıcılığın yeni ufuklarını açıyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini yapay zeka, inovasyon ve estetikle şekillendiren bir dönüm noktası ve biz bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz' ifadeleriyle devam etti.

Günlük Deneyimleri Efsanevi Hale Getirin

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan "iletişimi" geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor. Dil bariyerini aşarak iletişim kurmanız gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşınızla sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

Telefona yüklü gelen Live Translate uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmıyor ve cihaz üzerindeki yapay zeka özelliğiyle desteklenen konuşmalar tamamen gizli tutuluyor. Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda "Chat Asistanı", bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor, iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor. Samsung Klavyede yerleşik olarak bulunan yapay zeka yetenekleri, mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 dil arasında gerçek zamanlı çevirebiliyor. Araç kullanırken Android Auto, gelen mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor ve birine tahmini varış zamanınızı göndermek gibi eylemler öneriyor. Böylece yola odaklanırken bağlantıda kalmaya devam ediliyor.

Samsung Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanıile organize olmayıkolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Galaxy S24, telefon kullanımının temel faydalarını sadece iletişim kurmak konusunda geleceğe taşımıyor. Günümüzde online aramalar yapmak, hayatın neredeyse her alanını dönüştürmüş durumda. Galaxy S24 serisi, sezgisel ve hareket odaklı Google ile Circle to Searchözelliğini kullanıma sunan ilk telefon olarak online arama yapma konusunda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Galaxy kullanıcılarına yepyeni bir araç sunma hedefiyle Galaxy, dünya çapında online arama pazarı lideri Google ile çalışarak basit bir parmak hareketiyle keşfetmenin yeni yollarının önünü açtı. Ana ekran ikonuna uzun basarak, Galaxy S24'ün ekranındaki herhangi bir nesne çember içine alınarak, üzeri çizilerek ya da ekranda dokunarak o nesneye ilişkin yararlı arama sonuçları görüntülenebiliyor. Kullanıcılar arkadaşlarının sosyal medyalarında paylaştığı gönderilerin arka planında ilginç bir yergördüğünde veya YouTube Shorts'ta şaşırtıcı, eğlenceli kısa videolar izlerken ilgilerini çeken bir nesne ile karşılaştıklarında, uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan o nesne hakkında hızlıca daha fazla bilgi edinebiliyor. Ayrıca, bulunulan konuma bağlı olarak, belirli aramalarda internetin her köşesinden toplanıp bir araya getirilen yararlı ve ilgili bilgileri sağlayan yapay zeka destekli genel sonuçlar görülebiliyor. Çok daha karmaşık ve detaylı sorular sorulabiliyor.

Dünyayı Yeni Yollarla Keşfetmek için Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın

Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine, görüntü yakalama yeteneklerini dönüştüren ve bir çekimin ayarlarını yapmaktan içerikleri sosyal medyada paylaşmaya kadar her adımda özgür yaratıcılığı en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli ve kapsamlı bir araç paketi sunuyor. Uzaktan çekilen bulanık ve pikselli görüntüler artık geçmişte kaldı. Galaxy S24 Ultra'nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System'i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x'te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

Geliştirilmiş Nightography özelliklerine sahip Galaxy S24 serisinde Space Zoom ile çekilen fotoğraflar ve videolar, zoom yapıldığında bile her koşulda mükemmel sonuç veriyor. Galaxy S24 Ultra'nın önceki modele göre %60 daha büyük 1,4 µm piksel boyutu, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalanmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra'daki daha geniş optik görüntü sabitleyici (OIS) açıları ve geliştirilmiş el titremesi düzeltme yetenekleriyle bulanıklık azaltılıyor. Ön ve arka kameralar, video kaydederken netliği artırmak için özel geliştirilen ISP Block ile donatıldı. Bu teknolojiyle Galaxy S24, çekim yapan kişinin hareketleriyle çekilen nesnenin hareketlerini ayırt etmek için jiroskop bilgilerini analiz ediyor. Bu da daha etkili gürültü gidermeyle sonuçlanırken, uzaktan yapılan karanlık video çekimlerinde bile net sonuçlar sunuyor.

Yenilikçi Galaxy AI düzenleme araçları, harika çekimlerden sonra, silme, yeniden kompozisyon oluşturma ve düzenleme gibi hızlı değişiklikler yapmaya imkan tanıyor. Daha kolay ve daha verimli optimizasyonlar sunan Düzenleme Önerisi, her fotoğrafa mükemmel şekilde uyan ince ayarlar önermek için Galaxy AI yeteneklerini kullanıyor. Kullanıcılara daha da fazla yaratıcılık kontrolü ve özgürlük sağlayan "Yaratıcı Düzenleme" özelliği ise görüntülerin arka planındaki bazı kısımlara üretken yapay zeka teknolojisi desteğiyle eklemeler yapabiliyor. Bir fotoğraf eğri çekildiğinde, yapay zeka eksik kenarları doldurabiliyor.

Bir kişinin veya nesnenin çekilen karede mükemmel konumda yer almasını sağlamak için hafifçe hareket ettirilmesi gerektiğinde, yapay zeka, kullanıcıların nesnenin konumunu ayarlamasına izin veriyor ve hareket ettirilen nesnenin eski yerinde kusursuz bir şekilde harmanlanmış bir arka plan oluşturuyor. Galaxy S24 serisi, bir görüntüyü güçlendirmek için üretken yapay zekayı her kullandığında, görüntü üzerinde ve meta verilerde bir filigran görünüyor. Aksiyon dolu bir videonun yavaşlatılması gerekiyorsa, yeni Anlık Ağır Çekim özelliği, daha ayrıntılı sahneler sunmak için aksiyon dolu anları sorunsuz bir şekilde yavaşlatarak içerikteki hareketleri baz alarak ek kareler oluşturabiliyor.

Super HDR, görüntülerin her aşamada çarpıcı olmasını sağlamak için deklanşöre basılmadan önce gerçek ön izlemeler sunuyor. Her ne kadar anıları yakalamak telefonların önemli bir özelliği olsa da bunları dünyayla paylaşmak da bir o kadar anlam taşıyor. Üstelik, diğer sosyal medya uygulamaları da Galaxy'nin yapay zeka destekli kamera sisteminden en iyi şekilde yararlanıyor. Galaxy S serisinin üstün kamera özellikleri artık sosyal paylaşımlarını üst seviyeye taşımak için Instagram gibi mobil uygulamalarla doğrudan HDR kalitesinde entegre oluyor. Galeri'de veya tercih edilen sosyal medya uygulamasında bir görüntü arandığında, görüntülerin vurgulanan bölümü analiz ediliyor ve daha gerçekçi bir parlaklık, renk ve kontrast aralığı sunan Süper HDR kalitesinde gösteriliyor.

Üstün Performansla Güçlendirilen Galaxy, Şimdiye Kadar Sunulan En Akıllı Deneyimlerle Geliyor

Yapay zeka günlük yaşamın giderek daha önemli bir parçası haline geldikçe, performans gücünün de talepleri karşılamak üzere kusursuzlaşması gerekiyor. Oyun oynamak, yüklü video kaydı ve düzenleme işlemleri yapmak, seyahat planlarken beş uygulama arasında geçişler yapmak gibi, hangi görev olursa olsun, Galaxy S24 serisindeki yonga seti, ekran ve daha fazlasında yapılan geliştirmeler, mükemmel deneyimler sunuyor. Galaxy S24 Ultra modelleri, Snapdragon® 8 Gen 3 Mobil Platform for Galaxy ile donatıldı. Galaxy kullanıcılarına özel optimize edilen bu yonga seti, inanılmaz derecede verimli yapay zeka işleme yetenekleri sunmak için olağanüstü NPU iyileştirmesine sahip. Her üç Galaxy S24 modelindeki ekranlarda bulunan 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızları, performans verimliliğini artırıyor.

Galaxy gaming, şimdi donanım ve yazılım iyileştirmeleri sayesinde daha da güçlendi. Galaxy S24 Ultra, 1,9 kat daha geliştirilmişvapor chamberteknolojisi sayesinde optimum bir ısı kontrol sistemine sahip. Bu özellik, cihaz yüzey sıcaklığını iyileştirirken aynı zamanda performans gücünü sürekli olarak en üst düzeye çıkarıyor. Işın izleme özelliği ise üstün gölge ve yansıma efektiyle gerçeğe yakın görseller sunuyor. Ayrıca, sektör lideri oyun şirketleriyle gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde Galaxy S24 serisi, kullanıcıların daha iyi optimize edilmiş popüler mobil oyunların keyfini çıkarmasına imkan tanıyor.

Şimdiye kadarki en parlak Galaxy ekranındaki görseller artık daha canlı ve büyüleyici. Galaxy S24, 2.600nit tepe parlaklığına ulaşıyor ve Vision Booster özelliğiyle beraber güneş altında daha parlak görünüyor.

Corning® Gorilla® Armor ile optik olarak geliştirilen Galaxy S24 Ultra'nın ekranı, günlük kullanıma bağlı çiziklerin neden olduğu hasarlara karşı üstün bir dayanıklılık gösteriyor. Bu özellik, farklı aydınlatma koşullarındaki yansımaları %75'e kadar önemli ölçüde azaltarak pürüzsüz ve rahat bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor.

Galaxy S24 serisinde hayata geçirilen daha ince ve eşit çerçeveli tasarım geliştirmeleri, tüm görüntüleme deneyimini iyileştiriyor. Bu geliştirmeler, Galaxy S24+ modelindeki 6,7 inç ve Galaxy S24 modelindeki 6,2 inç ekranların, neredeyse telefonların kasa ölçüleriyle aynı büyüklükte olmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra ise yalnızca görüntüleme için değil aynı zamanda üretkenlik için de optimize edilen 6,8 inç boyutunda daha düz bir ekrana sahip. Galaxy S24+ ekranı da şimdi, Galaxy S24 Ultra ile aynı QHD+ çözünürlüğü destekliyor.

Gelişmiş Güvenlik ve Gizlilik Özellikleri, Kullanıcı Seçimlerini ve Güvenli Kullanımı Destekliyor

Üst seviye koruma sunan çok katmanlı güvenlik platformu Samsung Knox ile güven altına alınan Galaxy S24 serisi, uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma yetenekleriyle kritik bilgileri koruyor ve güvenlik açıklarına karşı savunma sağlıyor.

Samsung Galaxy'nin kullanıcılarına cihazları üzerinde istedikleri değişiklikleri, tercihleri yapma ve kontrol sağlama konularında uzun süredir devam eden taahhüdü, yapay zeka çağında da sürüyor. Galaxy S24 serisi kullanıcıları, yapay zeka özellikleri dahilinde verilerin online olarak işlenmesini devre dışı bırakabilen Gelişmiş Zeka ayarları aracılığıyla, sundukları verilerin yapay zeka deneyimlerinin geliştirilmesinde ne ölçüde işlenebileceğine izin vereceklerini bütünüyle kontrol edebiliyor.

Knox Matrix'in güvenli, bağlantılı ve şifresiz bir gelecek yaratma vizyonu da Passkey çözümüyle geliştirildi. Geçiş Anahtarları, dijital kimlik bilgileri aracılığıyla, kullanıcıların tüm güvenilir cihazlarındaki kayıtlı web sitelerine ve uygulamalarına kolay ve güvenli erişim sağlıyor; kimlik hırsızlıklarına karşı koruyor. Gelişmiş Veri Koruması ile kullanıcılara, verilerini Samsung Cloud ile yedeklerken, senkronize ederken veya geri yüklerken uçtan uca şifreleme sunuluyor. Galaxy S24 serisi kullanıcıları böylece senkronize ve güvende kalırken diğer cihazlara da bağlanabiliyor. Bu özellik, cihazlarındaki verilerin yalnızca bir kullanıcı tarafından şifrelenebilmesini veya şifrelerin çözülebilmesini sağlıyor. Bu sayede örneğin bir sunucu tehlike durumunda veya hesap bilgileri çalınsa bile kullanıcıdan başka kimse şifreleri göremiyor. Güvenilir bir cihaza erişim kaybedildiğinde ise kurtarma koduyla veri kaybının önüne geçilebiliyor. Galaxy S24 serisi ayrıca, Knox Vault, Güvenlik ve Gizlilik Panosu, Otomatik Engelleyici, Güvenli Wi-Fi, Özel Paylaşım, Bakım Modu ve daha fazlası dahil olmak üzere Samsung'un yenilikçi ve geniş çeşitlilikteki güvenlik ve gizlilik özellikleriyle korunuyor.

Samsung, Çevreyi Koruma Yolculuğunda Bir Sonraki Aşamaya Geçiyor

Galaxy teknolojileri, insanlar ve gezegen için daha az tüketimle daha fazlasını üretmek üzere tasarımayeniden hayat vererek yeni bir mobil deneyim kategorisi oluşturuyor. Galaxy S24 serisindeki iç ve dış bileşenlerde geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanılarak Galaxy cihazlarındaki geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliği artırıldı. Bu yöndeki çabalar şimdi bir adım ileri taşındı. Galaxy S24 serisinde ilk kez geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementleri kullanılarak üretilmiş bileşenler yer alıyor. Galaxy S24 Ultra'nın pilinde en az %50 geri dönüştürülmüş kobalt kullanılırken, hoparlörlere %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri dahil edildi.

Galaxy S24 aynı zamanda geri dönüştürülmüş çelik ve Termoplastik Poliüretan (TPU) malzemeyle tasarlanan ilk Galaxy S serisi olma özelliği de taşıyor. Galaxy S24 Ultra'nın hoparlörlerinde minimum %40 geri dönüştürülmüş çelik, yan tuşta ve ses tuşlarında ise minimum %10 tüketici öncesi geri dönüştürülmüş TPU kullanılıyor. Ayrıca her Galaxy S24 modeli, %100 geri dönüştürülmüş kağıt malzemeden üretilmiş bir kutuda geliyor.

En yeni amiral gemisi, kullanıcıların Galaxy cihazlarının optimize edilmiş performansını daha uzun süre güvenilir bir şekilde deneyimlemesine yardımcı olmak için 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak ve Samsung'un ürün yaşam döngüsünü uzatma taahhüdünü sürdürecek. Galaxy S24'ler ayrıca UL ECOLOGO® sertifikasına da sahip ve ürünlerin karbon ayak izi, The Carbon Trust tarafından ölçülüp doğrulanıyor.

Galaxy S24, Samsung'un mobil deneyimde çevreyi korumaya yönelik oluşturduğu yol haritasında kaydettiği ilerlemenin bir ispatı niteliğinde. 2025 yılı sonuna kadar ulaşmayı planladığı hedeflere yönelik adımlar atma konusunda kararlılığını sürdüren Samsung, 2022'nin sonunda Galaxy akıllı telefonlardan ve tabletlerden PC'lere ve giyilebilir cihazlara kadar tüm mobil ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bu hedeflerden ilkine ulaştı. Şirket aynı zamanda, geri dönüştürülmüş malzemeler konusunda yeni bir hedef belirledi. Samsung, 2030 yılına kadar tüm mobil ürünlerinin her modülüne en az bir çeşit geri dönüştürülmüş malzeme dahil edecek.

Her Detayda Hassas Teknolojiler ve Şıklık

Cihaz dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artıran titanyum çerçeveye sahip ilk Galaxy telefon olan Galaxy S24 Ultra'nın önemli ölçüde daha ince olan gövdesi, daha rahat tutuş sağlıyor ve hareket halinde daha iyi bir deneyim sunuyor. Galaxy S24+ ve Galaxy S24'ün aerodinamik tek parça tasarımında, cihazların arka kapağı ve yan çerçeve arasındaki kesintisiz bağlantı, daha yüksek bir estetik standart yakalıyor.

Galaxy S24 serisi, toprak mineralinden ilham alan renk tonlarıyla sunuluyor: Galaxy S24 Ultra Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor ve Titanyum Sarı. Samsung online mağazasına özel: Titanyum Yeşil ve Titanyum Turuncu. Galaxy S24+ ve Galaxy S24 ise şu renk seçeneklerine sahip: Siya

Özellikler Tablosu

Samsung Electronics Hakkında

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, beyaz eşya, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. SmartThings ekosistemi ve iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği açık iş birliği sayesinde de kesintisiz ve bağlantılı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Samsung hakkında güncel haberler için https://news.samsung.com/tr adresinden "Samsung Newsroom" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.