Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri neler? 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kim kimle eşleşti, hangi takım hangi takımla?

Futbolun en üst turnuvası olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Erken final kabul edilen 2 eşleşme dikkatleri çekti. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kim kimle eşleşti, hangi takım hangi takımla? Bayer kimle eşleşti? PSG kimle eşleşti? Real Madrid kimle eşleşti? Liverpool kimle eşleşti? M. City kimle eşleşti? İşte detaylar...

Bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası son 16 turundaki takımların rakipleri belli oldu. Peki, hangi takım kimle eşleşti? Kimin rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri sizlerle...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURALARI ÇEKİLDİ Mİ 2023?

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun grup etabı, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid , Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

2022-2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge- Benfica

Liverpool- Real Madrid

Milan- Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt- Napoli

Borussia Dortmund- Chelsea

Inter- Porto

Paris Saint Germain- Bayern Münih

BAZI KARŞILAŞMALAR ERKEN FİNAL TADINDA

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16'ya yükselmişti. Bugün İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un katılımıyla yapılan kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi.