Şahmaran İZLE! Şahmaran FULL HD izle! Şahmaran 1.sezon izleme linki! Şahmaran sansürsüz izle!

Şahmaran İZLE! Şahmaran, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şahmaran dizisini izlemek isteyen kullanıcılar, Şahmaran tek parça izle! Şahmaran Full hd izle! araştırması yapmakta. Peki, Şahmaran nereden izlenir? İşte, Şahmaran izleme linki!

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın