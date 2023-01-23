Şahmaran İZLE! Şahmaran FULL HD izle! Şahmaran 1.sezon izleme linki! Şahmaran sansürsüz izle!
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Diziseverlerin beğenisini toplayan Şahmaran'ın ilk sezonu merak konusu oldu. Şahmaran dizisinin nereden nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte, Şahmaran Full Hd izleme linki!
Şahmaran İZLE! Şahmaran, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şahmaran dizisini izlemek isteyen kullanıcılar, Şahmaran tek parça izle! Şahmaran Full hd izle! araştırması yapmakta. Peki, Şahmaran nereden izlenir? İşte, Şahmaran izleme linki!
ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mehir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
Nilay Erdönmez
Nil Sude Albayrak
Ayşe Lebriz Berkem
Ece Ertez
Baran Soysal
Almina Günaydın