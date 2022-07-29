Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek. Sağlık personeli alımı ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolar olacak sorusu gündeme geliyor. Sağlık personeli alımı ne zaman olacak ? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolar? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLAR?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre en fazla personel alımı uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. 19 bin 694 uzman tabip sözleşmeli olarak görevlendirilecek. İkinci sırada ise tabip görevlendirmesi yer alıyor. Duyuruda 7 bin 114 tabip istihdamının yapılacağı bilgisi yer alıyor.

Kararda ayrıca, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtildi.