Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Mart Aile hekimliği çalışma saatleri neler?
Sağlık Ocakları'nın hafta sonu çalışma durumu ve 2 Mart 2024 tarihli Aile Hekimliği çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, hafta sonu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Sağlık Ocakları'nın açık olup olmadığını ve Aile Hekimliği'nin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.
Hafta sonu sağlık ocakları kaçta açılıyor? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? gibi sorular merak ediliyor. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar araştırmakta. Peki, Aile Hekimliği her gün açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Mart Aile hekimliği çalışma saatleri neler?
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2024?
Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?
Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
- Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)
- Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.
- Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.