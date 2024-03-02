Hafta sonu sağlık ocakları kaçta açılıyor? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? gibi sorular merak ediliyor. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar araştırmakta. Peki, Aile Hekimliği her gün açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Mart Aile hekimliği çalışma saatleri neler?

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2024?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.