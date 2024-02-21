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Sağlık Bakanlığı 27 hemşire-ebe alımı ne zaman, şartları ne?

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Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 hemşire-ebe alımı ne zaman, şartları ne?

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır." denildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 hemşire-ebe alımı ne zaman, şartları ne?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 HEMŞİRE-EBE ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NE?
21-28 ŞUBAT ARASINDA TERCİH YAPILACAK

Öte yandan yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağı belirtildi. İlanda adayların tercihlerini, 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabileceği ve ÖSYM'ye ya da Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

27 BİN PERSONEL ALINACAK

Yayımlanan ilanda, 15 bini hemşire, 2 bini ebe, 1540'ı sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve 1200 sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27 bin sağlık personelinin alınacağı kaydedildi.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ise şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı 27 hemşire-ebe alımı ne zaman, şartları ne?

Sağlık Bakanlığı 27 hemşire-ebe alımı ne zaman, şartları ne?

Osman Demir
Osman Demir
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