Sadettin Saran evlilikleri: Sadettin Saran ile Hülya Avşar evlendi mi, neden ayrıldılar?

2025 yılının en çok konuşulan gelişmelerinden biri, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilmesiydi. Saran yalnızca spor ve iş dünyasındaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminin odağında. Hülya Avşar'la yaşadığı çalkantılı ilişki, yaptığı evlilikler ve adı geçen ünlü isimlerle olan birliktelikleri, "Sadettin Saran Hülya Avşar ile evlendi mi?", "Sadettin Saran kaç kere evlendi?" gibi soruları yeniden gündeme taşıdı. İşte, Sadettin Saran'ın evliliklerine dair detaylar...

SADETTİN SARAN HÜLYA AVŞAR İLE EVLENDİ Mİ?

Sadettin Saran ve Hülya Avşar'ın 2000'li yılların başında başlayan ilişkisi, dönemin magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratmıştı. Ancak bu çok konuşulan birliktelik, evlilikle taçlanmadı. Yani, net bir ifadeyle: Sadettin Saran Hülya Avşar ile evlenmedi.

İkili uzun süre kamuoyunun gözü önünde bir birliktelik yaşadı. Pek çok etkinliğe birlikte katıldılar, röportajlar verdiler, magazin sayfalarında sıkça yer aldılar. Bu yakın ilişki, kamuoyunda bir "evlilik" algısı yaratmış olsa da resmî bir nikâh kıyılmadı.

Saran ve Avşar'ın ilişkisi, özellikle 2000-2010 yılları arasında medya gündeminin üst sıralarındaydı. O dönemde ikisinin de kariyerleri zirvedeydi ve bu durum, ilişkilerini daha da göz önüne taşıdı.

HÜLYA AVŞAR VE SADETTİN SARAN NEDEN AYRILDI?

Hülya Avşar ve Sadettin Saran'ın ayrılığı, ilişki sürecinde yaşanan fikir ayrılıklarına ve yaşam tarzı farklarına bağlanıyor. Yaklaşık on yıl süren inişli çıkışlı ilişkilerinin sonunda, 2010 yılında kesin olarak yollarını ayırdılar.

Ayrılığın Ardındaki Gerçekler

Farklı hayat tarzları: Hülya Avşar'ın sanat camiasındaki aktif yaşamı, Saran'ın iş dünyasındaki yoğun temposu ile zamanla çelişmeye başladı.

Kıskançlık iddiaları: Magazin basınında sıkça çıkan haberlere göre, çiftin arasında zaman zaman kıskançlık krizleri yaşandığı öne sürüldü.

basınında sıkça çıkan haberlere göre, çiftin arasında zaman zaman kıskançlık krizleri yaşandığı öne sürüldü. Gelecek planlarında uyumsuzluk: Evlilik ve çocuk gibi geleceğe dair konularda ortak bir zeminde buluşamadıkları iddia edildi.

Her iki taraf da ayrılıktan sonra basına olumsuz açıklamalarda bulunmadı; bu da ilişkilerine dair bir olgunluk göstergesi olarak yorumlandı.

SADETTİN SARAN KAÇ KERE EVLENDİ?

Sadettin Saran, özel hayatında iki kez evlilik yaptı. Her iki evliliği de farklı dönemlerde ve farklı nedenlerle sona erdi.

1. Evlilik: Aycan Ateş ile 1990'lar

Saran'ın ilk evliliği 1990'lı yıllarda Aycan Ateş ile gerçekleşti. Bu evlilikten Lâl Saran adında bir kızları dünyaya geldi. Bu dönem, Saran'ın iş dünyasındaki yükselişine denk geliyordu.

2. Evlilik: Emek Külür ile 2012

İkinci evliliğini 2012 yılında diş hekimi Emek Külür ile yapan Saran, bu birlikteliğini 2017 yılında sonlandırdı. Beş yıl süren bu evlilikte, çiftin medya ile ilişkileri sınırlıydı ve özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler.

Yani Sadettin Saran şu ana kadar sadece iki kez evlenmiştir.

SADETTİN SARAN EŞİ KİM?

Sadettin Saran'ın şu anda resmi olarak evli olmadığı bilinmektedir. İş insanı, 2017 yılında Emek Külür'den boşandıktan sonra herhangi bir evlilik yapmadı. Ancak adı, farklı dönemlerde birçok ünlü isimle anıldı.

Saran'ın Adının Anıldığı Öne Çıkan İsimler

Emina Jahovic: Şarkıcı ve Mustafa Sandal'ın eski eşi olan Emina Jahovic ile 2018 yılında başlayan ilişkisi büyük ses getirdi. Yaklaşık yedi ay süren birliktelik sonrasında ayrıldılar, ancak Haziran 2019'da tekrar bir araya geldiler. Bu ikinci deneme de uzun sürmedi ve Kasım 2019'da yollarını kesin olarak ayırdılar.

Bade İşçil: 2024 yılında oyuncu Bade İşçil ile adı anılmaya başladı. İşçil, bu haberler sonrası yaptığı açıklamada "Adı konmuş hiçbir şey yok, tanışıklığımız vardır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ilişki iddialarını tam olarak yalanlamasa da doğrulamadı.

Şu Anki Durum

2025 yılı itibarıyla, Sadettin Saran'ın eşi yoktur. Resmî olarak bekar olan Saran, zaman zaman adı aşk dedikodularına karışsa da, kendisi özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.