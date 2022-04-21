Sadakatsiz FİNAL mi yapıyor? Sadakatsiz bitiyor mu?

Sadakatsiz final mi yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin yeni sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın bu sezon sona ereceği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? İşte bilgiler...

SADAKATSİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Sadakatsiz dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Sadakatsiz, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Sadakatsiz dizisinin final yapacağı ve bu sezon sona ereceğine dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günler 20.00'da Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1. sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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