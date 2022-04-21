Sadakatsiz FİNAL mi yapıyor? Sadakatsiz bitiyor mu?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen Sadakatsiz dizisi hakkında Sadakatsiz final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranlarını tedirgin edecek bir iddia ortaya atılan Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor?
Sadakatsiz final mi yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin yeni sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın bu sezon sona ereceği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? İşte bilgiler...
İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Sadakatsiz dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Sadakatsiz, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Sadakatsiz dizisinin final yapacağı ve bu sezon sona ereceğine dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.
Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.
Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günler 20.00'da Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.
1. sezon (2020-2021)
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
2. sezon (2021-2022)
Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.
Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.
- Cansu Dere : Asya Arslan
- Caner Cindoruk : Volkan Arslan
- Melis Sezen : Derin Güçlü
- Eren Vurdem : Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
- Nazlı Bulum : Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
- Alp Akar : Ali Arslan