Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...
Yeni MHK başkanı Sabri Çelik kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar yazımıda...
YENİ MHK BAŞKANI KİM OLDU 2022?
Tff, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu.
BAŞKAN
- Sabri Çelik
ÜYELER
- Mustafa Çulcu
- Muhittin Boşat
- Ünsal Çimen
- Kamil Abitoğlu
- Hakan Sivriservi
- Ferhat Gündoğdu
- Nihat Mızrak
- Hamza Mısır
SABRİ ÇELİK KİMDİR?
MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.
Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar çeşitli liglerde hakemlik yaptı.
Çelik, yaşı dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.
Daha önce 2004-2005 yıllarında ve 2019'da yaklaşık 5 ay yine MHK Başkanlığı yapan Çelik, birçok kez Avrupa kupalarında oynanan maçlarda UEFA adına gözlemcilik yapmıştı.
Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.
Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.