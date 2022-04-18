Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi!

Yeni MHK başkanı Sabri Çelik kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar yazımıda...

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLDU 2022?

Tff, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu.

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar çeşitli liglerde hakemlik yaptı.

Çelik, yaşı dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

Daha önce 2004-2005 yıllarında ve 2019'da yaklaşık 5 ay yine MHK Başkanlığı yapan Çelik, birçok kez Avrupa kupalarında oynanan maçlarda UEFA adına gözlemcilik yapmıştı.

Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.