Saadet Partisi Of adayı Mustafa Saral kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Of belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Of belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Of adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Of Belediye Başkan Adayı Mustafa Saral kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA SARAL KİMDİR?

Mustafa Saral, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Of belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ OF ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Of adayı belli oldu. Saadet Partisi Of Belediye Başkan Adayı Mustafa Saral oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.