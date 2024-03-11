Saadet Partisi Karaisalı adayı Sadullah Genç kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karaisalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Karaisalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karaisalı Belediye Başkan Adayı Sadullah Genç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SADULLAH GENÇ KİMDİR?

Sadullah Genç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karaisalıbelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAİSALI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karaisalı adayı belli oldu. Saadet Partisi Karaisalı Belediye Başkan Adayı Sadullah Genç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.