Saadet Partisi Düzce adayı Nevfel Kadir Güner kimdir? 2024 Saadet Partisi Düzce belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi Düzce belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Düzce adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Nevfel Kadir Güner kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NEVFEL KADİR GÜNER KİMDİR?

Nevfel Kadir Güner, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Düzce belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DÜZCE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Düzce adayı belli oldu. Saadet Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Nevfel Kadir Güner oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.