Saadet Partisi Buharkent adayı Mehmet Akif Ersöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Buharkent belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Buharkent belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Buharkent adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Buharkent Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Ersöz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET AKİF ERSÖZ KİMDİR?

Mehmet Akif Ersöz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Buharkent belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BUHARKENT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Buharkent adayı belli oldu. Saadet Partisi Buharkent Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Ersöz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.