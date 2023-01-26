Rüyada tırnak görmek, düşmana zafer bulmaya işarettir. Bazen de tırnağın uzunluğu, rızkın bol olmasına işarettir. Tırnağa ihtiyacı olan kimsenin tırnağını kesilmiş görmesi, yukardaki tabirin aksinedir. Peki, Rüyada tırnak kırılması ne anlama gelir? Rüyada el tırnağının kırılması ne demek?

Gerçek hayatta gerçekleşmiş olan bazı durumlar insanları pek telaşlandırmasa da rüyalarda gerçekleşen bazı olaylar, rüya sahiplerinin tedirgin olmasına yol açabilmektedir. Bu tür endişe ve merak uyandıran rüyalar arasında tırnak kırılması gelmektedir. Peki, Rüyada tırnak kırılması ne anlama gelir? Rüyada el tırnağının kırılması ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA TIRNAK KIRILMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tırnak kırılması, rüya tabirlerinde oldukça üzücü olayların habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında tırnağının kırıldığını gören kişinin bir hastalığa yakalanacağına delalet edilir. Bunun dışında rüyayı gören kişinin çok sevdiği bir yakınının ölüm haberi alacağına ve bu haber sonrası çok üzüleceğine işaret edilmektedir.

RÜYADA EL TIRNAĞININ KIRILMASI

Rüyada el tırnağının kırılması, eş ile ayrılığın habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında el tırnağının kırıldığını gören kişi eğer evliyse eşi ile arasında ciddi tartışmalar yaşanacaktır. Bu tartışmalar sonrasında barışma yoluna gidilmeye çalışılsa da işin sonunda ayrılık kaçınılmaz olacaktır. Bu ayrılık sonrası her iki tarafta üzüntü duyacak olsa da ayrılık sonrasında yeniden birleşme mümkün olmayacaktır.

RÜYADA AYAK TIRNAĞININ KIRILMASI

Rüyada ayak tırnağının kırılması, kişinin dost ve akrabaları ile arasının bozulacağına delalet etmektedir. Rüyasında ayak tırnağından herhangi birinin kırıldığını gören kişinin çok sevdiği arkadaşları ile arası bozulacak ve bunun sonucunda hiç istemediği tartışmalar yaşanacaktır. Bu tartışmaların ardı arkası kesilmemesi sonucunda uzun yıllar devam eden büyük dostluklar birden bitecektir. Aynı zamanda rüya sahibinin bazı akrabaları ile de arası iyice açılacaktır.

RÜYADA TIRNAK KIRILMASI VE KANAMASI

Rüyada tırnak kırılması ve kanaması, kişinin acı çekeceğine ve hastalıklar ile boğuşmak zorunda kalacağına delalet edilmektedir. Rüyayı gören kişi eğer sağlığına dikkat etmemeye devam ederse ciddi bir hastalığın pençesine düşecek ve bu hastalıkla uzun süre mücadele etmek sorunda kalacaktır. Aynı zamanda rüya sahibi aşk acısı çekecek ve iş hayatında da aksilikler uzun süre kendisini bırakmayacaktır.