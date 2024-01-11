Rüyada büyük abdest yapmak görmek anlamı nedir? Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek ne demektir? Rüyada büyük abdest yapmak anlamı nedir?

Rüyada büyük abdest yapmak görmek anlamı nedir? Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek ne demektir?Rüyada büyük abdest yapmak birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Rüyada büyük abdest, rüyayı gören kişinin, hayatında pek de önemli olmayan, hiçbir alanda kendisine bir yararı dokunmayan, kendisine neredeyse sürekli sıkıntı çıkaran insanları ya da alışkanlıkları terk edeceğine ve böylece rahat bir nefes alacağına delalet eder. Genelde olarak büyük abdest yapmak olumsuz veya hayırsız işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada büyük abdest yapmak anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA BÜYÜK ABDEST YAPMAK

Rüyada büyük abdest yapmak, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve sosyal hayatında, kendisi için gereksiz ve bir işe yaramayan şeyleri, örneğin; kendisini sömürmeye çalışan bir insanı hayatından çıkaracağına alamet edilir. Aynı zamanda, rüya sahibinin, hayatında yeni işlere ve çalışmalara girmek için eski alışkanlıklarından kurtulması gerektiğine yorumlanır.

RÜYADA BÜYÜK ABDEST GÖRMEK

Rüyada büyük abdest, rüyayı gören kişinin, hayatında pek de önemli olmayan, hiçbir alanda kendisine bir yararı dokunmayan, kendisine neredeyse sürekli sıkıntı çıkaran insanları ya da alışkanlıkları terk edeceğine ve böylece rahat bir nefes alacağına delalet eder.

RÜYADA KENDİ BOKUNU GÖRMEK

Rüyada kendi bokunu görmek, rüyayı gören kişinin, kötü bir dönemde olduğuna, gün geçtikçe daha büyük sıkıntılara girdiğine ve bu durumun kendisine çok büyük üzüntü ve endişe verdiğine ancak sabrederek çalışmaya devam ederse bu durumun düzeleceğine ve sorunlarından kurtulacağına yorumlanır.

RÜYADA TUVALETİNİ ALTINA YAPMAK

Rüyada tuvaletini altına yapmak, rüya sahibinin, çok sevdiği bir uğraştan çok büyük paralar kazanacağına ve bu işle ilgili olarak çalışmalar yapmaya devam edeceğine rivayet eder.

RÜYADA BÜYÜK ABDEST YAPMAK VE TEMİZLEMEK

Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve sosyal hayatında kendisine bir yarar sağlamayan şeyleri çıkartacağına ve bu sayede çok iyi bir duruma geleceğine işaret eder. İki yönlü yorumlanmış bu rüya, kimi yorumculara göre hastalıkların son bulması, kimisine göre başarı manasına gelir. Rüya tabircileri, rüyada büyük abdest görmenin şifa kaynağı olan işlerden kişinin elini ve eteğini çekmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Yorumcular, kişi eğer hastalığına şifa arıyorsa ve deva bulma ihtimali düşükse, buna rağmen umudunu kaybetmeden aramaya devam etmelidir. Tabirciler, kişinin devayı bulmasına ramak kaldığını, rüyanın buna işaretçi olduğunu söylerler. Diğer kısım alimlere göre büyük abdest temizlemek, manevi başarılara nail olabilmektir.

RÜYADA SOKAĞA BÜYÜK ABDEST YAPMAK

Rüyada sokağa büyük abdest yapmak, iş hayatında ve sosyal hayatta işlenen bir hata ya da günlük hayatta işlenen bir günah yüzünden halk arasında çok kötü durumlara düşüleceğine ve insanların tepkilerinin çekileceğine delalet edilir.

RÜYADA KÜÇÜK VE BÜYÜK ABDEST YAPMAK

Rüyada küçük ve büyük abdest yapmak, rüya sahibinin, iş hayatında uzun zamandan beri büyük zarara uğramasına sebep olan ve ailesi ve etrafındaki insanlar ile arasını bozan sorunlardan kurtulacağına ve genişliğe çıkacağına tabir edilir.