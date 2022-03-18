2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan usta komedyen Cem Yılmaz, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü komedyen, şimdilerde kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı. Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli?

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Cem Yılmaz yaptığı başarılı işler dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve daha sonra ayrılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi.

48 yaşındaki komedyen, dijital platformda yayınlanacak "Erşan Kuneri" dizisinde kamera karşısına geçtiği genç oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent'teki evine geçti.

Haberler.com - Gündem