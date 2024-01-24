Rusya'da uçak kazası! Rusya'da nereye uçak düştü, kaç ölü ve yaralı var?

Rusya'da uçak kazası gündeme geliyor. Rusya'da nereye uçak düştü, kaç ölü ve yaralı var sorularına yanıt aranıyor. Rus ajansı RIA'nın, bakanlığa dayandırdığı haberine göre uçakta 65 Ukraynalı esirin yanı sıra 6 kişilik mürettebat ile diğer 3 kişi bulunuyordu. Rusya'da uçak kazası! Rusya'da nereye uçak düştü, kaç ölü ve yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA'DA UÇAK KAZASI

Rus ajansı RIA'nın, bakanlığa dayandırdığı haberine göre uçakta 65 Ukraynalı esirin yanı sıra 6 kişilik mürettebat ile diğer 3 kişi bulunuyordu. Olayın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

RUSYA'DA NEREYE UÇAK DÜŞTÜ, KAÇ ÖLÜ VE YARALI VAR?

Düşen uçakta en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybetti bilgisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberlerde yer aldı.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgede çalıştığını belirtti. Askeri kargo uçağı İl-76'nın düşme nedeniyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.