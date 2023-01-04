Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev gündeme geliyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!

Mimikleri her şeyi anlatıyor! Ronaldo imza töreninde neye uğradığını şaşırdı

Bu kadar da olmaz! Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evi görenlerin ağzı açık kaldı

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev gündeme geliyor. Ronaldo hayranları Suudi Arabistan'da kalacağı evi merak ediyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev araştırılıyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev! Detaylar haberimizdedir…

RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN'DA KALDIĞI EV NEREDE?

Ronaldo'nun kazanacağı para ve kendisine sunulan imkanlar konuşulmaya devam ederken Al Nassr Kulübü, yıldız futbolcuya şimdi de içinde her türlü imkanın bulunduğu bir malikaneyi tahsis etti. Oldukça lüks bir görünüme sahip olan malikanede yüzme havuzu, buhar odaları, futbol ve basketbol sahaları yer alıyor.

Al-Nassr kulübü Ronaldo'nun gelmesi için yüklü maaşın yanında pek çok da imkan sundu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı evde oldukça lüks imkanlar yer alıyor.

Cristiano Ronaldo

RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN'DA KALACAĞI EV

Ronaldo'nun isteği doğrultusunda kendisine tahsis edilen lüks malikanede mini bir futbol sahası, ufak bir basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna odası, masa tenisi odası gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetine sunulacak.

RONALDO NE KADAR KAZANIYOR?

Al Nassr ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar maaş alacak. Anlaşmanın içine reklam gelirleri dahil edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.