Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!

Gündem Haberleri

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev gündeme geliyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!

Bu kadar da olmaz! Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evi görenlerin ağzı açık kaldıBu kadar da olmaz! Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evi görenlerin ağzı açık kaldı
Mimikleri her şeyi anlatıyor! Ronaldo imza töreninde neye uğradığını şaşırdıMimikleri her şeyi anlatıyor! Ronaldo imza töreninde neye uğradığını şaşırdı

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev gündeme geliyor. Ronaldo hayranları Suudi Arabistan'da kalacağı evi merak ediyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev araştırılıyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev! Detaylar haberimizdedir…

Ronaldo'nun kazanacağı para ve kendisine sunulan imkanlar konuşulmaya devam ederken Al Nassr Kulübü, yıldız futbolcuya şimdi de içinde her türlü imkanın bulunduğu bir malikaneyi tahsis etti. Oldukça lüks bir görünüme sahip olan malikanede yüzme havuzu, buhar odaları, futbol ve basketbol sahaları yer alıyor.

Al-Nassr kulübü Ronaldo'nun gelmesi için yüklü maaşın yanında pek çok da imkan sundu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı evde oldukça lüks imkanlar yer alıyor.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!Cristiano Ronaldo

Ronaldo'nun isteği doğrultusunda kendisine tahsis edilen lüks malikanede mini bir futbol sahası, ufak bir basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna odası, masa tenisi odası gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetine sunulacak.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!

Al Nassr ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar maaş alacak. Anlaşmanın içine reklam gelirleri dahil edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kaldığı ev nerede? İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı ev!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title