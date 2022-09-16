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Roma - HJK Helsinki maç özeti (VİDEO) Roma - HJK Helsinki maç özeti izle! Roma maçı kaç kaç bitti?

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Roma - HJK Helsinki maç özeti (VİDEO) Roma - HJK Helsinki maç özeti izle! Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Roma - HJK Helsinki karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-0'lık Roma galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Roma - HJK Helsinki maç özeti! Roma - HJK Helsinki maç özeti izle (VİDEO) Roma maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Roma - HJK Helsinki karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla ROMA kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Roma - HJK Helsinki maç özeti! Roma - HJK Helsinki maç özeti izle (VİDEO)

Roma - HJK Helsinki maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

Roma - HJK Helsinki maç özeti (VİDEO) Roma - HJK Helsinki maç özeti izle! Roma maçı kaç kaç bitti?

Roma - HJK Helsinki maçı, Roma 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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