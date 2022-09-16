Roma - HJK Helsinki maç özeti (VİDEO) Roma - HJK Helsinki maç özeti izle! Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Roma - HJK Helsinki karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-0'lık Roma galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Roma - HJK Helsinki maç özeti! Roma - HJK Helsinki maç özeti izle (VİDEO) Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Roma - HJK Helsinki karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla ROMA kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Roma - HJK Helsinki maç özeti! Roma - HJK Helsinki maç özeti izle (VİDEO)

ROMA - HJK HELSİNKİ MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

ROMA - HJK HELSİNKİ MAÇ ÖZETİ

Roma - HJK Helsinki maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

ROMA - HJK HELSİNKİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Roma - HJK Helsinki maçı, Roma 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.