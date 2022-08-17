Son dakika haberleri | Şehit asker, törenle memleketine uğurlandı

Son dakika haberler: PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.

PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.

Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün sabah saatlerinde düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. GAP Havalimanı'nda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 7'nci Kolordu Komutanı Tuğgeneral Yılmaz Yıldırım, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehidin annesi Fatma Cirnooğlu, eşi Fidan Cirnooğlu, 2 yaşındaki kızı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, helikoptere konularak hava yoluyla memleketi Kilis'e gönderildi.

İzinden döndüğü günün ertesinde şehit oldu

Evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Cirnooğlu'nun şehit olmadan bir gün önce izinden dönerek hudut karakolundaki görevinin başına geçtiği öğrenildi. Babasını uzun süre önce kaybettiği öğrenilen Cirnooğlu'nun ailenin tek erkek çocuğu olduğu belirtildi.

TSK, 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit düşerken, 4 asker de yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hain saldırıya ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık vermesi sonucu 13 terörist etkisiz hale getirilmişti. - ŞANLIURFA