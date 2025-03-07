Hakkında çıkan haberlerin ardından Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Özellikle "Rıza Kayaalp kimdir?", "Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli?" gibi sorular, hem vatandaşların hem de medya kuruluşlarının gündeminde yer alıyor. Peki, Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp'in spor hayatında elde ettiği başarılar neler? İşte, Rıza Kayaalp'in biyografisi ve mesleki kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar…

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde işçi bir ailenin altıncı ve en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası başarısını 2005 yılında Arnavutluk Tiran'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak elde etti. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer oldu ve Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde hem sporda hem de eğitimde hızlı ilerleme kaydetti. Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirdi.

Rıza Kayaalp kimdir

Kayaalp'in spor kariyeri boyunca elde ettiği başarılar arasında 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2009 Akdeniz Oyunları'nda Akdeniz Şampiyonluğu, 2009 Dünya Gençler Şampiyonluğu, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya, 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ve 2012 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya bulunmaktadır. 2015 Avrupa Oyunları'nda ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da önemli başarılar elde ederek Türkiye'nin gururu olmuştur.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında

Ancak, Kayaalp'in kariyeri boyunca tartışmalar da yaşandı. 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında attığı ırkçı tweetler, kamuoyunda büyük tepki topladı. FILA (Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği), bu ırkçı ifadeler nedeniyle Kayaalp'e 6 ay müsabakalardan men cezası verdi. Tweetlerinde, Gezi Parkı eylemlerini Ermenilerin ve Yunanların çıkardığını öne süren Kayaalp, gelen tepkiler üzerine tweetlerini sildi. Ancak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve AKP eski milletvekili Hamza Yerlikaya, bu ifadelerin ırkçı olmadığını savundu.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp nereli

Kayaalp'in cezası, 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sonra başlayacak şekilde ertelendi ve bu süre zarfında uluslararası turnuva olmaması nedeniyle ceza, Kayaalp'in performansını etkilemedi. FILA Başkanı Nenad Lalovic, Kayaalp'in ifadelerinin şok edici olduğunu belirtmişti. Güreşteki başarılarıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden önemli sporculardan biri olmasının yanı sıra Rıza Kayaalp, 2013 yılında yaşanan ırkçılık tartışmaları nedeniyle de hafızalarda kalmıştır.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kimdir