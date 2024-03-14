Rıfat Arıkan kimdir? Zafer Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Rıfat Arıkan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Rıfat Arıkan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Rıfat Arıkan kimdir? Zafer Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Rıfat Arıkan nereli? Detaylar haberimizdedir…

RIFAT ARIKAN KİMDİR?

Rıfat Arıkan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.