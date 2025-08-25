RESMİ GAZETE KARARLARI || 25 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete Kararları nelerdir?

Kamu personelinden özel sektöre kadar birçok kişi ve kurum, 25 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Özellikle atama kararları, yeni yönetmelikler ve yürürlüğe giren mevzuatlar bu kararlar arasında yer alıyor olabilir. Günün Resmi Gazete özetine ulaşmak için doğru kaynağa yönelmek büyük önem taşıyor. Peki, 25 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete Kararları nelerdir?

RESMİ GAZETE KARARLARI NELERDİR?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10257)

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/20)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/23)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ