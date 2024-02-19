Üye Girişi
Haberler

Resmi Gazete bugün (19 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Güncelleme:

19 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete kararları ve atamaları yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Kaymakam atamaları da dahil olmak üzere, detayları ve alınan kararların tamamını Resmi Gazete'nin PDF sürümünden görüntülemek mümkün. Peki, Resmi Gazete bugün (19 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 19 Şubat atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 19 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 19 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

Bakmadan Geçme

SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Emekli bayram ikamiyesi ne zaman yatacak 2024? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Bayram ikramiyesi kaç TL? Resmi Gazete bugün (19 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halil Posbıyık kimdir, kaç yaşında? Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık nereli? Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu? Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne? Müge Anlı CANLI İZLE! 19 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şeriat nedir? Şeriat kuralları nelerdir, neyi savunur? SON DAKİKA 19 ŞUBAT AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (19 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Batan gemi mürettebatı bulundu mu? Batan gemide son durum ne, mürettebat yaşıyor mu? SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK? Turabi Survivor'dan gitti mi, geri gelecek mi? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU: Tarım Bakanlığı 1500 personel alımı başvuru İŞKUR ekranı 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Şubat dün gece deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title