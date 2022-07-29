Resesyon nedir? Okuduğumuz, duyduğumuz bazı ekonomik terimlerin anlamlarını bilemeyebiliyoruz. Bu terimlerden biri resesyon. Peki, Resesyon nedir? Resesyon ne demek? İktisatta Resesyon kelimesi ne demektir? İşte resesyonun tanımı!

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumuna verilen isimdir. Resesyon, ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

RESESYONUN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Genellikle bir yıl sürer ve ürün maliyetleri ciddi oranda yükselir.

Tüketimdeki düşüş az olsa da üretimdeki düşüş fazla olur.

İşsizlik oranı artar.

Finansal piyasalara zarar verir.

Resesyon, istihdam gelir ve birçok değişkene bağlı olduğu için tek bir sebebi olmaz. Örnek verecek olursak bazı mal ve hizmetlerin maliyetlerinin sert artış resesyona sebep olabilir. Eğer ki bu mal veya hizmet petrol gibi her üretim alanını etkileyen bir mal ise resesyonun ölçüsü olabilir.

Resesyonu hükümet kendisi de oluşturabilir. Sıkı maliye politikaları kullanan bir ülke mal ve hizmetlere olan talebi düşürmek için bu yola başvurabilir. Büyümesi ihracata dayalı olan ülkelerde dış talebin düşmesi de resesyona sebep olabilir.