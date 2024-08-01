Üye Girişi
Haberler

Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve Milan arasında oynanan hazırlık maçının sonucu merak ediliyor. Hazırlık maçında oynayıp oynamadığı merak edilen Arda Güler hakkında bilgi veriliyor. Maç, her iki takımın da hazırlık sürecindeki gelişimlerini görmek açısından önemli bir fırsat sundu. Maçın sonucu ve Arda Güler'in durumu hakkında detaylar haberimizde.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan ile hazırlık maçında karşılaştı. Real Madrid, bu hazırlık maçıyla birlikte hem takım uyumunu artırmayı hem de yeni transferlerini denemeyi hedefliyor. AC Milan karşısında sergilenen oyun, sezon öncesi stratejilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

REAL MADRID- MILAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD'de oynanan hazırlık maçında Milan, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11 başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

REAL MADRID- MILAN MAÇINDAN KARELER

Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Real Madrid Real Madrid Arda Güler Futbol Madrid Milan Milan Spor Futbol Gündem Spor Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Ağustos güncel döviz kuru! Euro yükseliyor mu? Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı? Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sarı frezya anlamı nedir, hikayesi ne? Sarı frezya ne ifade eder, neyi temsil eder? Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title