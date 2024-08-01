La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan ile hazırlık maçında karşılaştı. Real Madrid, bu hazırlık maçıyla birlikte hem takım uyumunu artırmayı hem de yeni transferlerini denemeyi hedefliyor. AC Milan karşısında sergilenen oyun, sezon öncesi stratejilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı?

REAL MADRID- MILAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD'de oynanan hazırlık maçında Milan, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11 başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

REAL MADRID- MILAN MAÇINDAN KARELER