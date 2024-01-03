Real Madrid - Mallorca maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Mallorca maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid - Mallorca maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid - Mallorca maç özeti! Real Madrid - Mallorca maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid - Mallorca maç özeti!
Real Madrid - Mallorca maç özeti! İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid - Mallorca maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid - Mallorca maç özeti! Real Madrid - Mallorca maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid - Mallorca maç özeti haberimizde!
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ ÖZETİ
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REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI ÖZETİ İZLE
Real Madrid - Mallorca maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Real Madrid - Mallorca maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMANDI?
Real Madrid - Mallorca maçı 3 Ocak 2024 günü oynandı.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Real Madrid - Mallorca maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.