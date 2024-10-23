Real Madrid Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Dortmund geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND ÖZET

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REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND ÖZET VİDEOSU

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı 5-2'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi. Real Madrid bu sonuçla puanı 6'ya yükseltti.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMANDI?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı 22 Ekim 2024 günü oynandı.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.