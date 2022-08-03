Ramazan Yetgin kimdir? Ramazan Yetgin kaç yaşında, nereli? Ramazan Yetgin hayatı ve biyografisi!

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RAMAZAN YETGİN KİMDİR?

Ramazan Yetgin 1982 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi.İlkokul birinci sınıfı Silifke'de okuduktan sonraAnkara'ya yerleştiler.

Ankara'ya geldikten sonra ilköğretimi Yenimahalle'de, ortaöğretimi Siteler'de tamamladı. 2001 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih bölümünü kazanan Ramazan Yetgin 2005 yılında Tarih bölümünü tamamladı.

Ramazan Yetgin Okulu bitirdikten sonra askere gidip gelmemin ardından dershanelerde öğretmenlik yapmaya başladı. Önce eski adıyla ÖSS dershanesinde tarih öğretmenliği yaptı. 2010 yılından itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarih öğretmek amacıyla derslere girmeye başladı vedevamında bu sektörde faaliyetler göstermeye devam etti.