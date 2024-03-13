Ramazan Çakan kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ramazan Çakan kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan kaç yaşında, nereli?
Ramazan Çakan kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ramazan Çakan kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan nereli? Detaylar haberimizdedir…
RAMAZAN ÇAKAN KİMDİR?
Ramazan Çakan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.