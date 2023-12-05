Twitch yayıncısı Pqueen meme kanserine yakalandığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı. Peki, Pqueen kimdir, gerçek adı ne?

Twitch yayınlarıyla ünlenen 'Pqueen' lakaplı Pelin Baynazoğlu kansere yakalandığını açıkladı. Kasım ayının kendisi için zorlu geçtiğini dile getiren Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını ve bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Kendisini takip eden kadınları bu konu hakkında bilinçlendirmek isteyen Baynazoğlu, "Meme kanserinde erken tanı" başlıklı bir video ile hem hastalığı hakkında bilgilendirme hem de yaşadığı süreci anlattı. Pqueen kanser mi? Pqueen kimdir, gerçek adı ne?

PQUEEN KANSER Mİ?

Twitch yayıncısı Pqueen, YouTube kanalında yayınladığı videoyla meme kanserine yakalandığını, fakat yapılan operasyonun ardından kitlenin alınıp iyileşme sürecine girdiğini açıkladı.

Yakın zamanda bir ameliyat olan ve iyileşme sürecinde olduğunu söyleyen Baynazoğlu erken tanının önemini vurguladı. Baynazoğlu, kadın takipçilerini meme kanserinde erken tanı konusunda da uyardı.

PQUEEN KİMDİR?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara'da doğan ve büyüyen Pqueen, internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atıldı.

İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almıştır. 15 Ekim 2017'de arkadaşlarının desteğiyle Twitch'de yayınlara başlayan Pelin Baynazoğlu, "Pqueen" adıyla 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanmış ve Twitch'te fenomen haline gelmiştir.