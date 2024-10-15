Polonya Hırvatistan kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Polonya Hırvatistan özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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POLONYA HIRVATİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Polonya Hırvatistan maçı 3-2'lik Hırvatistan üstünlüğüyle devam ediyor.

POLONYA HIRVATİSTAN ÖZET

Polonya Hırvatistan maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Polonya Hırvatistan maç özeti linki üzerinden Polonya Hırvatistan özetine ulaşabilirsiniz.

POLONYA HIRVATİSTAN ÖZET VİDEOSU

POLONYA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMANDI?

Polonya Hırvatistan maçı 15 Ekim 2024 günü oynandı.

POLONYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Polonya Hırvatistan maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.