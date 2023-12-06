Pnömoni virüsü belirtiler neler olduğu merak edilirken pnömoni virüsü nedir ve hangi ülkelerde görülüyor gündeme geliyor. Çin'i etkisi altına alan gizemli virüs, iki ülkedeki yetkililerin tespit edildiğini doğrulamasının ardından artık Avrupa'yı da vurdu. Peki, Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var?

Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler ve pnömoni virüsü hangi ülkelerde var merak ediliyor. Kovid benzeri Pnömoni virüsü Çin'de haftalardır kaosa neden oluyor ve dünya yeni bir salgının yolda olabileceği korkusuyla yüksek alarma geçiyor. Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Detaylar haberimizdedir…

PNÖMONİ VİRÜSÜ NEDİR?

Zatürre (pnömoni) genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir: üşüme, titreme, yüksek ateş (39-40 °C'ye kadar), öksürük, kirli veya iltihaplı balgam çıkarma (yeşil, sarı, pas rengi), yan ağrısı. Ancak bazı pnömoni türleri daha sinsice başlar. İştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrıları gibi belirtilerle birkaç gün devam edebilir ve ardından kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu belirtilere sahip olan bir kişi derhal bir doktora başvurmalıdır. Pnömoni ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Erken teşhis edilmesi ve hızlı bir şekilde tedaviye başlanması ölüm riskini azaltır. Genellikle hastanın şikayetleri, fizik muayene ve akciğer röntgeni sonuçlarıyla pnömoni teşhisi konulabilir. Gerektiğinde kan ve balgam testleri de yapılabilir.

PNÖMONİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Çoğu pnömoni vakası evde tedavi edilebilir. Ancak şiddetli vakalar, yaşlı hastalar, oksijen tedavisi veya yoğun bakım gerektiren durumlar hastanede tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre değişir. Erken teşhis edilen ve evde tedavi edilebilen vakalarda sonuçlar genellikle olumlu olur. Ancak teşhis ve tedavi gecikmiş, ciddi pnömoni vakalarında ölüm riski yüksektir.

- Bağışıklık sistemi normal olan ancak kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, siroz, beyin-omurilik sıvı kaçağı gibi kronik hastalıkları bulunanlar,

- Bağışıklık sistemi zayıf olan ve pnömokok hastalığı riski artmış olan kişiler, dalakları alınmış olanlar, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı olanlar ve organ nakli yapılmış olanlar,

- AIDS taşıyan yetişkinler,

- 65 yaş ve üzerinde olanlar.

Grip ve pnömokok aşıları, yüksek ateşli bir hastalık sırasında yapılmamalıdır. Grip aşısı, yumurta alerjisi olan kişilere uygulanmamalıdır. Her iki aşı da genellikle güvenlidir. Aşının yapıldığı bölgede hafif ağrı ve kızarıklık olabilir. Geçici olarak ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi bazı yan etkiler görülebilir, ancak bunlar genellikle hafiftir ve kısa sürede geçer.

PNÖMONİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Çin ve Hindistan'ı etkileyen gizemli pnömoni virüsü, artık Avrupa'da da tespit edildi. Hem Danimarka hem de Hollanda'daki tıbbi yetkililer, virüsün yayıldığını doğruladı. Çin'de solunum hastalıklarında büyük bir artış yaşanırken, Hindistan'da bazı eyaletler virüsle mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Virüsün belirtileri arasında boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürük bulunuyor.