Piyasaya arzı yasaklandı: Bakanlık, iki ürünü raflardan toplatıyor

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, güvenlik testlerinden geçemeyen iki ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. "By Gri" markalı çocuk sweatshirt boğulma riski taşıdığı, "Follow Me" plastik masa ise dayanıklılık testini geçemediği için güvensiz ilan edildi.

  • Ticaret Bakanlığı, 'By Gri' markalı unicorn desenli çocuk sweatshirt'ün piyasaya arzını yasakladı.
  • Ticaret Bakanlığı, 'Follow Me' markalı plastik masanın piyasaya arzını yasakladı.
  • Çocuk sweatshirt'ü TS EN 14682 standardına uymadığı için boğulma riski taşıyor.

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda denetimlerini sürdürürken Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden iki yeni ürün için toplatma kararı açıkladı. Bakanlığın yaptığı duyuruya göre, "By Gri" markalı unicorn desenli çocuk sweatshirt ve "Follow Me" markalı plastik masa, güvenlik testlerinde başarısız oldu ve piyasaya arzı yasaklandı.

ÇOCUK SWEATSHIRT'ÜNDE BOĞULMA RİSKİ

Yapılan incelemelerde "By Gri" markalı sweatshirt'ün, TS EN 14682 standardına uymadığı belirlendi. Üründe bulunan büzme ipleri ve kordonlar, küçük çocuklar için boğulma ve takılma riski taşıyor. Bu nedenle ürünün çocuklar tarafından kullanılması güvenli bulunmadı.

PLASTİK MASA DAYANIKLILIK TESTİNDE SINIFI GEÇEMEDİ

"Follow Me" markalı plastik masa ise EN 581-3 mekanik güvenlik testinde 750 N yük altında deforme olarak dayanıklılık kriterlerini karşılayamadı. Bu nedenle ürün güvensiz ilan edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK" MESAJI

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, güvensiz ürünlerin tespit edilip kamuoyuna duyurulmasının tüketici bilincini artırmak ve olası kazaları önlemek açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Olgun Kızıltepe
