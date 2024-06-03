Ürdün ve İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çabaları ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu önerinin ayrıntılarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron telefonda görüştü.

Bakanlar, "Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması ve her bölgesine yeterli şekilde insani yardımın ulaştırılması" çabalarını görüştü.

Görüşmede, kalıcı bir ateşkese; yeterli miktarda insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaştırılması ve tüm bölgelere dağıtılmasına olanak sağlayacak bir anlaşmaya varılması çerçevesinde Biden'ın duyurduğu öneri de masaya yatırıldı.

Bakanlar, bu önerinin ciddi ve olumlu şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ürdünlü Bakan Safedi, ayrıca ülkesinin, Mısır, Katar ve ABD'nin esir takası anlaşması yapılması için sarf ettiği çabaları desteklediğini teyit etti.

Safedi, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması, sınır kapılarının tamamının yardım girişine açılması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi" çağrısında bulundu.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler"gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu bugün Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.