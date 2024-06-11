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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki ateşkes teklifine İsrail ve Hamas'ın olumlu yaklaşımını değerlendirdi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'bağlılığını yeniden teyit ettiğini' ve Hamas'ın yaklaşımının 'umut verici bir işaret' olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bağlılığını yeniden teyit ettiğini" ve Hamas'ın yaklaşımının "umut verici bir işaret" olduğunu söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Orta Doğu temasları kapsamında İsrail'de yetkililerle görüşmelerde bulunan Blinken, BMGK'da kabul edilen Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Blinken, Batı Kudüs'te dün yapılan toplantıda Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes teklifine "bağlılığını yeniden teyit ettiğini" dile getirdi.

Bakan Blinken, ayrıca Hamas'ın da ABD tarafından hazırlanan ateşkes teklifine ilişkin BMGK'daki oylamayı memnuniyetle karşılamasının "umut verici bir işaret" olduğunu ifade etti.

Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen Blinken, bugün erken saatlerde de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.

Blinken, ayrıca İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmüştü.

İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a "ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması" çağrısında bulunmuştu.

Gazze için ateşkes teklifi karar tasarısı BMGK'da kabul edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullanmıştı.

Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istenmişti.

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar saldırılarına devam edeceklerini ilişkin açıklamasına rağmen, kararda İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilmişti.

Hamas ise BMGK'nın kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazır olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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